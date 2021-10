Ouders en kind (1,5) krijgen schrik van hun leven als auto van openstaande brug valt

interview ‘Achter het stuur e-mails of een boek kunnen lezen, daar zijn we echt niet ver meer vandaan’

15 oktober Het gaat goed met BMW. In het eerste halfjaar versloeg het merk zijn aartsrivaal Mercedes-Benz in de wereldwijde markt voor premium auto’s. Onze autoredactie sprak met de Nederlander Pieter Nota, lid van de raad van bestuur van BMW AG, over zijn plannen voor de toekomst, zoals de zelfrijdende auto: ,,Achter het stuur e-mails of een boek kunnen lezen, daar zijn we echt niet ver meer vandaan.‘’