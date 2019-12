Overheid ‘vergeet’ alleroudste diesels bij invoering roettax

Omdat oudere dieselauto’s vervuilende fijnstof uitstoten, moeten eigenaren van diesels die meer dan vijf milligram fijnstof per kilometer uitstoten flink bijbetalen. In de praktijk komt het neer op zo'n 225 euro per jaar. De overheid doet dat naar eigen zeggen om het financieel interessanter te maken om een schonere auto te kopen.



Maar voor auto’s van 40 jaar en ouder die onder de oldtimerregeling vallen, hoeft in de basis al geen houderschapsbelasting betaald te worden. Vijftien procent van nul is namelijk nul en dus geldt de fijnstoftaks voor dit soort auto's niet. Volgens de Koninklijke Nederlandse Automobiel Club (KNAC) zijn er echter toch eigenaren die een aankondiging van de toeslag hebben ontvangen.



Het ministerie heeft in een reactie aan de KNAC laten weten dat deze aankondiging onterecht is. De alleroudste diesels blijven bij de nieuwe roettax-regeling dus compleet buiten schot. Waarschijnlijk omdat de overheid redeneert dat 40 jaar oude dieselmotoren nauwelijks mee kunnen komen met het moderne verkeer, maar het kan ook zijn dat voor deze stokoude diesels nog aanvullende maatregelen volgen.