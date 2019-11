Paniek bij Mercedes: bedrijf wil minimaal miljard besparen op personeelskosten om dreigende CO2-boete

Mercedes-Benz krijgt de gemiddelde CO2-uitstoot van alle modellen in zijn vloot niet omlaag. Sterker nog: vorig jaar is deze juist gestegen - tot 134 gram per kilometer. Een jaar eerder was dat nog 125 gram per kilometer. Volgend jaar moet die waarde op 105 gram zitten. Mercedes-Benz haalt die strengere CO2-uitstootnormen naar alle waarschijnlijkheid niet, zo becijferden analisten.



De belangrijkste reden voor de hogere waarde is de grote vraag naar zware SUV’s. Die zijn steeds vaker uitgerust met benzineslurpende motoren. Auto’s met wat zuinigere dieselmotoren worden moeilijker verkocht in de nasleep van het uitlaatgasschandaal. Het lukt het concern sinds 2016 al niet meer om de CO2-waarden te laten dalen, terwijl dat vanaf 2007 wel jaar op jaar lukte. Bovendien heeft het WLTP-uitlaatgasmeetsysteem, dat in 2018 is geïntroduceerd, geleid tot verhoogde gemeten CO2-niveaus. Doordat de WLTP-test veel strenger is, leidt dit tot hogere gemiddelde waarden.



Mercedes-topman Ola Kallenius, die het roer in mei overnam van Dieter Zetsche, heeft nu als het ware een alarmfase afgekondigd in het bedrijf. Het doel is om de kosten ondanks alles met ruim een vijfde in te perken. Onlangs lekte het plan uit waarin stond dat meer dan 1100 managers worden ontslagen om een spaarpot te creëren waarmee een eventuele boete betaald kan worden. Ook andere sectoren van Daimler moeten de broekriem aanhalen om een netto cashflow van meer dan 10 miljard euro mogelijk te maken.