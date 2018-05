Pausmobiel brengt hemels bedrag op voor goede doelen

Dat is meer dan twee keer zoveel als voorafgaand aan de veiling werd verwacht. Experts dachten dat de auto tussen de €250.000,- en €350.000,- op zou brengen. Het is dan ook een bijzondere auto, want afkomstig uit het personalisatie programma (Ad Personam) van Lamborghini, waar de meest aparte creaties vandaan komen.

Goede doelen

Pausmobiel

Paus Francis ontving vorig jaar de unieke achterwielaandrijving Huracan in een speciale ceremonie in het Vaticaan. Hij zegende de auto ook. Geen overbodige luxe met een vermogen van 580 pk. Hoewel iedereen meer dan tevreden was over de opbrengst, is het geen record voor een pausmobiel. Wijlen paus Johannes Paulus II liet het 400ste en laatste exemplaar van de Ferrari Enzo veilen in 2015. Deze auto bracht maar liefst $ 6.050.000 op.