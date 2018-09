Pech voor de puristen: ook de sportiefste Porsche 911 krijgt turbo's

De GT3 was samen met de GT3 RS de laatste auto in het 911-gamma die nog niet voor drukvoeding was bezweken. Bronnen rondom Stuttgart geven aan dat daar verandering in zou komen in de volgende generatie. Die GT3 krijgt namelijk dezelfde 3.8-biturbo als de 911 Turbo. Deze zou in de GT3 maar liefst 520 pk sterk zijn, 20 pk meer dan de huidige GT3. Het koppel zou nog veel meer toenemen: van 460 naar 720 Nm.

Dit tot grote teleurstelling van veel Porsche-fans, die vinden dat auto's met een circuit-insteek geen turbo's zouden moeten hebbenn. Dit in verband met de minder snelle respons op het gaspedaal door de - zij het marginaal - vertragende turbowerking. Helaas voor hen dus, want de toekomst van Porsche is turbo, zo lijkt het.