Peperdure Lamborghini van bijna 3 ton aangestoken na knallende ruzie op straat

Aantal autobran­den daalt voor het eerst in jaren, maar Flevoland noteert juist grote stijging

Het aantal autobranden is voor het eerst in jaren afgenomen. In 2021 kwamen er 4753 meldingen binnen: 13 procent minder dan vorig jaar. Die daling zien we overigens niet in alle provincies, want in bijvoorbeeld Flevoland is sprake van een grote stijging.

3 januari