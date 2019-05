Peperdure sportwagen uit film 'The Italian Job’ duikt na 50 jaar weer op

De Lamborghini Miura is een geliefde auto bij verzamelaar, ook al omdat er slechts 764 zijn gebouwd. Dit exemplaar is extra bijzonder, omdat de auto een halve eeuw na ‘The ‘Italian Job is geïdentificeerd als dé auto uit de film.

In de iconische openingsscène uit de film The Italian Job uit 1968 rijdt dief Roger Beckermann - gespeeld door acteur Rossano Brazzi - over de Sint-Bernhardpas tussen Zwitserland en Italië. Hij doet dat in een prachtige Lamborghini Miura, totdat hij tegen een graafmachine botst en - zogenaamd - in het ravijn wordt geduwd. In werkelijkheid ging het hierbij om een reeds eerder gecrashte Miura.

Wat er daarna met de echte auto gebeurde was tot nu toe onbekend, want de Miura P400 die werd gebruikt voor deze glorieuze rit was maar liefst vijf decennia vermist. Wat ze bij Lamborghini wel wisten, was dat de Miura in kwestie aan het einde van de opnames in 1968 werd teruggebracht naar de fabriek, om te worden klaargemaakt voor de levering aan zijn eerste eigenaar, een Italiaan uit Rome. Daarna loopt het spoor dood.

De erfgoedafdeling Polo Storico van Lamborghini heeft onlangs echter de Miura P400 op deze foto's - met chassisnummer 3586 0 - geïdentificeerd als de originele auto die werd gebruikt in de Paramount Pictures-film. Op dit moment maakte de eigenaar deel uit van de Kaiser-collectie in Vaduz (Liechtenstein). De eigenaar, Fritz Kaiser, liet zijn auto bekijken door Lamborghini toen hij vermoedde dat zijn auto wel eens de filmauto kon zijn.

Een van de personen die de Miura heeft geïdentificeerd als degene die in The Italian Job werd gebruikt, is voormalig medewerker Enzo Moruzzi, die niet alleen de auto op de set heeft afgeleverd, maar ook in alle opnamen voor de film heeft gereden. ,,We hebben alleen de witte stoelen voor de opnames vervangen voor zwarte, omdat de auto nieuw moest blijven", aldus Moruzzi.

De Miura is een van de eerste supersportwagens ooit. De tweedeurs coupé is voorzien van een 4,0-liter V12-motor, die 370 pk sterk is. Hoe de auto via de eerste eigenaar uit Rome uiteindelijk in Liechtenstein is beland, wordt op dit moment uitgezocht. Feit is in ieder geval wel dat de waarde van de Miura - die zo rond de twee miljoen euro ligt - minimaal is verdubbeld door de recente ontdekking.