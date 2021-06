Peter (65) nam de Volkswagen van zijn vader over en maakte er een camper van: ‘Hij rijdt heel lekker!’

video Rome komt in zicht: dag 2 van de Mille Miglia

20 juni Even leek het deze keer een eenvoudige editie te worden van de Mille Miglia. Maar, de zon brandt deze week fel in Italië. Het is ’s middags zo’n 37 graden. En oldtimers hebben een hekel aan hete lucht. Verslag van dag 2: een rit met 400 - veelal kostbare - klassieke auto's dwars door Italië.