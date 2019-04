Peugeot 208 (2012 - heden): dynamische verkoopknaller

Aankoopadvies Peugeot 208 (2012 - heden)

• Geluid bij de transmissie; deze is van zichzelf wat lawaaiig en kan een licht gierend geluid voortbrengen. Dit geldt alleen voor de handgeschakelde transmissies met vijf versnellingen.

• Bij de 1.6 motoren op benzine is het wijselijk om de bobines te (laten) controleren. Deze kunnen nog wel eens dienst weigeren. Dit dient direct gerepareerd te worden in verband met schade aan de katalysator.

• De 1.6 met turbo (‘THP’) dient zowel bovenin in de toeren als onderin goed op te pakken. De motor kan inwendig vervuilen bij korte stukjes rijden. Euro 98 benzine en af en toe goed doorhalen in de toeren helpt dit voorkomen. Mocht ook dit niet helpen, dan moet de motor inwendig worden gereinigd.

• Eveneens een punt voor de 1.6 THP is het geluid: soms is dit een diesel-achtig genagel. Dit komt doordat de distributieketting iets is geslipt en niet meer perfect synchroon loopt. Dit moet zo spoedig mogelijk aangepakt worden in verband met ernstige schade aan het blok.

• Controleer de werking en dikte van de remmen, deze slijten bij een 208 bovengemiddeld snel.

• De ruitenwissers die Peugeot af-fabriek monteerde zijn niet denderend, ze zijn gemaakt van veel te hard rubber.

• Heel eenvoudig om zelf na te gaan is de werking van de handremkabel. Deze blijft nog weleens hangen.

• Het onderstel is behoorlijk vrij van issues, maar check de voordempers aan de voorzijde op bonkende geluiden.

• De 2Tronic automaat is niet een echte automaat, maar een gerobotiseerde handbak. Deze bak heeft nogal wat kuren en werkt niet heel erg soepel.

• In het geval van de GTI kan het zijn dat de motorolietemperatuur veel te hoog gaat oplopen volgens de meter. Vaak is het te wijten aan een sensor die niet goed functioneert.

Aanbod en prijzen

De 208 was een absolute verkoopknaller voor Peugeot Nederland. De tijden van de 205 herleefden niet helemaal, maar het ging de goede richting op. Dat mist zijn uitwerking niet in het aanbod occasions. Op dit moment staan er meer dan 2000 exemplaren van de Peugeot 208 op AutoTrack.nl.

Ondanks een ruime keuze aan dieselmotoren, is slechts 10 procent uitgerust met een HDI-motor. Een diesel in combinatie met een automaat is een zeldzaamheid: daar staan er slechts 60 van te koop. Ook een zeldzaamheid is de driedeurs uitvoering van de 208: daar zijn er slechts 70 stuks van op AutoTrack.nl. Daarvan zijn 20 stuks een GTI uitvoering. Het meest bijzonder is een driedeurs dieselautomaat: daar staan er slechts enkelen van te koop. Van alle 208’en hoef je in 300 stuks zelf niet te schakelen. Bijna alle Peugeots 208 zijn uitgerust met airconditioning.

Mocht de GTi net even teveel van het goede zijn, dan is de sportieve GT-Line een leuk en betaalbaarder alternatief: daar zijn er zo’n 100 van te koop.

Profiel

De Peugeot 208 was de opvolger van de 207. Hoewel de naam slechts ietsjes afweek, was de auto compleet anders. Het grote succesnummer van Peugeot was altijd de 205. Die auto was verantwoordelijk voor het feit dat Peugeot anno nu nog steeds onder ons is. De 206 zou uiteindelijk een nog groter succes blijken dan zijn illustere voorganger. Toen de 207 op de markt verscheen, waren de verwachtingen dan ook hooggespannen. Helaas kon de 207 nooit aan die verwachtingen voldoen. De auto had een bijzonder vormgegeven front en woog een kilootje of 150 te veel.

Met de 208 werd dat rechtgezet. De 208 was compleet nieuw. De auto was veel compacter en lichter, zonder veel krapper te zijn. Ook lag de kwaliteitsbeleving op een hoger niveau. De 208 was aanzienlijk betrouwbaarder dan de 207. De 208 kwam in 2012 op de markt als drie- en vijfdeurs hatchbacks.

De 208 was veel zuiniger dan zijn voorganger. De 208 was aerodynamischer, lichter en voorzien van moderne aandrijflijnen. Er waren twee nieuwe driecilinders in de vorm van de 1.0 VTi (68 pk) en 1.2 PureTech (82 pk). Er waren drie viercilinder motoren die min of meer bekend waren uit de 207: een 1.4 VTi (95 pk), 1.6 VTi (120 pk) en een 1.6 THP met 155 paarden. Vanwege de gewichtsreductie stonden de prestaties op een hoger niveau. Topper aan het firmament was de 206 GTI, met een 1.6 Turbo die 200 pk leverde.

De 208 werd in 2015 lichtjes opgefrist. Peugeot was kennelijk erg tevreden met de 208, want de verschillen waren vooral van technische aard. Belangrijk nieuws was dat de viercilinder benzinemotoren kwamen te vervallen. Een viercilinder diesel was nog wel mogelijk, maar de keuze was drastisch geslonken. De keuze voor het aantal deuren werd ook verkleind. Enkele uitvoeringen waren tot 2018 leverbaar, maar daarna was men aangewezen op de vijfdeurs.