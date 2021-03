Peugeot gooit het roer om: ‘er komt tóch een elektrische 308!’

INTERVIEWIn tegenstelling tot eerdere berichten komt er tóch een volledig elektrische versie van de nieuwe Peugeot 308. Dat verklapte Jerôme Micheron, de productbaas van het Franse automerk, in gesprek met onze autoredactie. De e-308 verschijnt in 2023 op de markt.

Bij de onthulling van de nieuwe 308 presenteerde Peugeot – naast de gebruikelijke diesel- en benzineversies – twee plug-in hybrides. Die uitvoeringen (naar keuze met 180 of 225 pk) kunnen weliswaar met een stekker worden opgeladen en ongeveer 50 kilometer op de elektromotor rijden, maar een volledig elektrische versie schitterde tot nu toe door afwezigheid. Tot nu, want in een exclusief gesprek met onze autoredactie onthulde de productdirecteur van Peugeot dat die e-308 uiteindelijk toch wordt ontwikkeld. Van de nieuwe Citroën C4, die veel onderdelen deelt met de nieuwe Peugeot, bestaat al wel zo’n versie.

Jerôme Micheron is al vanaf het eerste begin betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe 308 en verklaart waarom Peugeot de elektrische versie nu ineens wél aankondigt: ,,Tot nu toe zagen wij de plug-in hybride als de belangrijkste variant van een nieuwe auto in het C-segment (de compacte middenklasse, red.). Omdat die versies dankzij hun accupakket deels elektrisch kunnen rijden hebben ze aan de ene kant een lage kilometerkostprijs, maar wanneer de gebruiker verder moet rijden hoeft hij of zij zich geen zorgen te maken over het rijbereik van de auto omdat er nog een brandstofmotor aanwezig is. Aangezien de 308 veel gekozen wordt door zakelijke rijders die relatief veel kilometers afleggen, is een plug-in hybride de meest logische stap voor bestuurders die nu bijvoorbeeld uit een leaseauto met een dieselmotor stappen.”

Hetzelfde design

De Peugeot 208 en 2008 zijn al leverbaar met elektrische aandrijving maar omdat de acceptatie van e-auto’s hard gaat, ziet Micheron ook kansen voor dit soort techniek in grotere auto’s. ,,Mede dankzij de e-versies behoren de 208 en 2008 tot de bestverkochte modellen van hun klasse. Eén op de tien verkochte exemplaren is al volledig elektrisch en dat aantal zal stijgen. We zien bovendien dat kopers in het hogere segment van de 308 de keuze willen hebben en een EV past steeds meer in hun wensenlijstje.” In dat licht is het ietwat opmerkelijk dat de e-versie pas over twee jaar te koop is, maar volgens de Peugeot-directeur ‘was dat vanaf het begin al de planning’.

Aan de buitenkant zal de elektrische versie van de 308 niet heel anders zijn dan de modellen met een ‘conventionele’ aandrijflijn. Die filosofie past Peugeot ook toe bij de huidige 208 en 2008, waarbij de e-versies alleen te herkennen zijn aan andere logo’s. Dit doet Peugeot volgens Jerôme Micheron omdat de huidige ontwerpstijl van het merk erg aan slaat bij potentiële kopers: ,,Uit onze onderzoeken komt naar voren dat mensen onze auto’s mede kiezen vanwege hun design, dus daar gaan we niets aan veranderen.” De elektrische 308 krijgt dus geen ander koetswerk (zoals Renault doet met de komende elektrische crossover op basis van de Megane) of een aangepaste uitstraling, zoals je bijvoorbeeld ziet bij de Hyundai Kona en Mercedes EQA.

Veel te kiezen

Peugeot maakt er geen geheim van dat de nieuwe 308 zich richt op mensen die wat meer te besteden hebben. Waar het vorige model modellen zoals de Opel Astra, Seat Leon, Volkswagen Golf en Ford Focus als concurrenten zag, richt de nieuwe generatie zijn pijlen op luxere en duurdere auto’s zoals de Mercedes-Benz A-klasse, de BMW 1-Serie en de Audi A3. Dat is heel bewust, legt Micheron uit: ,,De laatste jaren is de markt veranderd: je ziet nu die duurdere modellen ineens in de top 5 verschijnen en dus de plek van meer betaalbare opties innemen. Autokopers zijn dus bereid om meer geld te betalen voor een auto, mits die er goed genoeg uit ziet, een mooi interieur heeft en beschikt over vooruitstrevende techniek aan boord. Wij geloven echt dat Peugeot meer dan ooit in dat rijtje thuis hoort.”

Om die veeleisende klanten te overtuigen, zet Peugeot naar eigen zeggen vol in op een hoogwaardig interieur. Uiteraard heeft de nieuwe 308 wederom de zogenoemde i-Cockpit, met een relatief klein stuurwiel en een hoger geplaatst instrumentenpaneel. ,,Dat is nog zo’n element van onze auto’s waar mensen als een blok voor vallen”, besluit Micheron. ,,De bediening van het nieuwe 308-interieur hebben we zo doordacht gemaakt als dat van de beste smartphones, onder meer voorzien van ‘voorkeuzetoetsen’ waar de bestuurder zelf veel gebruikte functies aan kan toewijzen, maar minstens zo belangrijk is dat het er fantastisch uit ziet. Want keuze: dat is nog iets dat onze beoogde klantengroep wil. Niet voor niets is het straks mogelijk om – naast die elektrische aandrijflijn – te kiezen voor blauw leer in je 308.”

