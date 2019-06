Peugeot maakt nieuwe 2008 óók elektrisch

De nieuwe generatie van de Peugeot 2008, sinds 2013 op de markt, is aanzienlijk groter. De auto werd maar liefst 14 centimeter langer en dat belooft veel voor de interieurruimte. De bagageruimte biedt 434 liter inhoud en dat is flink voor deze klasse. Het interieur doet zeer eigentijds aan dankzij een grondige vernieuwing van het infotainment, waarbij vooral het grote, eigenzinnig vormgegeven beeldscherm opvalt en ook het instrumentarium het digitale tijdperk benadrukt.

Groot nieuws is de komst van een volledig elektrische versie. PSA heeft er flink de vaart in, nadat eerder al elektrische versies van de Opel Corsa, Peugeot 208 en DS3 Crossback zijn onthuld. De 136 pk sterke elektromotor in de nieuwe 2008 wordt gecombineerd met een 50 kWh accupakket. Dit leidt tot een actieradius van 310 kilometer (WLTP-norm). Peugeot geeft op de batterijen een garantie van acht jaar of 160.000 kilometer tot 70 procent van het laadvermogen.

De batterijen zijn volledig in de bodem ondergebracht. Hierdoor is de zit- en bagageruimte identiek aan de versies met verbrandingsmotor. Met een thuislader via een conventioneel stopcontact duurt het 16 uur om de auto volledig op te laden. Met een Wall Box of laadpaal is dit in 5 uur en 15 minuten mogelijk, mits gebruik wordt gemaakt van een driefase-aansluiting (11 kW). Gebruik je een éénfase-aansluiting (7,4 kW) dan duurt het 8 uur.