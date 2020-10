Plakkerige knoppen in je auto? Zo kom je ervan af

Autofabrikanten voorzien druk- en draaiknoppen sinds enkele decennia van een rubberachtig ‘soft grip’-laagje, dat na verloop van tijd vies en plakkerig wordt en zelfs kan afgeven. In de meeste gevallen is de schade echter vrij snel te verhelpen.

Het probleem van de kleverige knoppen treft tientallen automerken. Onder andere Ferrari, Fiat, Volvo, Mercedes-Benz, Porsche en Opel hebben er last van en dat zijn dan nog alleen de merken die we hebben gevonden in de vele topics over dit onderwerp op internet. In de meeste gevallen gaat het om druk- en draaiknoppen, maar er zijn ook automerken waarbij hele panelen en zelfs deurgrepen kleverig blijken te worden. Ook bij fototoestellen, kruimeldieven, zaklampen en scheermessen komen plakkerige knoppen overigens voor.

Om het nog ingewikkelder te maken blijkt dat de procedures voor het aanbrengen van dit ‘premium’ aanvoelende laagje verschillen en dat ook niet overal hetzelfde middel is gebruikt. De meest succesvolle stoffen om van het plaklaagje af te komen, zijn volgens praktijkgebruikers Dasty - het eerder geroemde ontvettingsmiddel van Wibra- en een onderhoudsmiddel voor gitaren op basis van citroenzuur, dat Dunlop 65 heet en bij iedere muziekwinkel te koop is. Ook een handje soda opgelost in water zou het laagje kunnen verwijderen, maar hiervan wordt gezegd dat de knoppen en oppervlakken er ietwat wit van kunnen uitslaan.

Sommigen zweren bij agressievere middelen als aceton, nagellakremover en spiritus, maar die stoffen kunnen ervoor zorgen dat symbolen en cijfers compleet verdwijnen. Ook is de kans groot dat je andere delen van het interieur raakt die erdoor kunnen beschadigen. Het laagje verdwijnt met deze stof ook volledig, waardoor je een kale, glanzende knop of oppervlak overhoudt. In extreme gevallen verdwijnt zelfs de complete laklaag.

In bijna alle gevallen blijkt het laagje eenvoudig te verwijderen met een poetsdoek en desnoods een oude tandenborstel nadat het reinigingsmiddel is ingetrokken. Het beste resultaat wordt verkregen wanneer de knoppen verwijderd kunnen worden, zodat ze een minuut of tien kunnen weken in de - onverdunde - Dasty of soda of citroenconcentraat. Wanneer helemaal niets helpt, of je een veel te glimmende druk- of draaiknop overhoudt, kun je volgens sommige internetgebruikers altijd nog een flesje blanke matte nagellak gebruiken om de delen te lakken.

