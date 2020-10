Politie beëindigt carmeeting met tientallen auto's in Den Bosch

De namen en kentekens van alle aanwezige bestuurders zijn door de politie opgenomen. De automobilisten die verantwoordelijk zijn voor geluidsoverlast of gevaarlijk en agressief rijgedrag, krijgen een proces-verbaal opgelegd. ,,Vanuit de politie willen we een signaal afgeven dat we een zero tolerance-beleid hebben en dat we daar heel strak tegenop gaan treden”, vervolgt Argani. ,,Wij pikken het niet meer dat die samenkomsten gepaard gaan met overlast dan wel de verkeersveiligheid die daarbij in het gedrang komt.”