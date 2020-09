Politie rijdt Mercedes klem na achtervolging door Limburg met snelheden tot 260 km per uur

Nieuwe motoren voor Skoda Octavia: de keuze wordt reuze

21 september Als je geïnteresseerd bent in de nieuwe Skoda Octavia, dan was het aanbod tot dusver beperkt tot de First Edition met een 150 pk sterke 1.5 TSI-benzinemotor. Ook de Skoda-dealer zat verlegen om meer keuzemogelijkheden. Die zijn er nu: als 1.0 e-TEC met mild hybrid-techniek, 1.5 TSI G-TEC op aardgas en 1.4 TSI iV, die als stekkerhybride een volledig elektrische actieradius van zo’n 60 kilometer heeft.