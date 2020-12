Politie spreekt schande van filmende omstanders bij dodelijk ongeluk

Afgelopen week raakte even na 20.00 uur een auto te water in Zutphen, waarna hij al snel onder het wateroppervlak verdween. Het was aanvankelijk niet bekend of er nog inzittenden in het voertuig zaten. De brandweer haalde uiteindelijk een vrouw uit de auto. Rond 22.50 uur maakte de politie het overlijden van de bestuurster bekend.