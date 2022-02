Politie waarschuwt: Zet je kenteken vast, anders ben je voer voor criminelen

Volgens de politie zijn op meerdere plekken in het land weer kentekens gestolen. Vooral de regio Den Haag heeft er op dit moment veel last van. Kentekendiefstal kan simpel voorkomen worden door het bord goed vast te zetten.

De gestolen kentekenplaten zijn populair omdat criminelen ze gebruiken voor bijvoorbeeld ramkraken, belastingontduiking en tanken zonder betalen. Jaarlijks worden er rond de 10.000 nummerborden gestolen. ,,U kunt diefstal van uw kentekenplaten voorkomen door deze vast te zetten of te laten zetten met bijvoorbeeld popnagels of speciale antidiefstalschroeven", aldus de politie.



Maar kentekenplaten kunnen ook worden bevestigd door ze zelf - of bij de garage – met schroeven, boutjes, dopjes, of dus popnagels te fixeren. Wanneer een kenteken gestolen is, dan is het zaak om direct aangifte te doen bij de politie. Bij diefstal blijken vaak beide kentekenplaten te worden weggehaald. Je mag een auto niet besturen zonder kentekenplaat. Doe je dit wel, dan loop je het risico op een boete.

Lees ook Politie Arnhem druk met spookauto’s uit Roemenië en Bulgarije

Volgens André Bouwman van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit zijn er geen actuele cijfers bekend, maar werd in 2020 ruim 9500 keer aangifte gedaan van kentekendiefstal. ,,En dat is dan het topje van de ijsberg, want het werkelijke aantal ligt veel hoger. Die diefstal is voor een belangrijk deel te voorkomen door het gebruik van speciale schroeven. Tien jaar geleden is zelfs een speciale montagenorm afgesproken met de Bovag, maar die lijkt inmiddels verwaterd. Mogelijk omdat de aandacht voor kentekendiefstal is verwaterd.”

Gestegen brandstofprijzen

Door de sterk gestegen brandstofprijzen, is de verleiding om met gestolen platen weg te rijden zonder te betalen gestegen, meent Bouwman. ,,Op dit moment onderzoeken we in hoeverre gestolen platen worden gebruikt bij brandstofdiefstal en andere criminele activiteiten. Doe dus altijd aangifte, want als je van je bed wordt gelicht door de politie, kun je het dan altijd uitleggen. En zet je platen vast, want als ze zijn gestolen krijg je ook nog eens zo'n lelijke extra duplicaatcode op je kenteken in de vorm van een kleine 1 of een 2.”

Nieuwe platen aanvragen

,,Wanneer je kenteken is gestolen, moet je zo snel mogelijk een nieuwe aanvragen", zegt een woordvoerder van de RDW. ,,Dit doe je bij een door het RDW erkende kentekenplaatfabrikant. Daarvoor moet je een kentekencard en een geldig legitimatiebewijs overhandigen.” Een nieuwe plaat kost gemiddeld tussen de 25 en 45 euro.

