Politie zoekt snelle Golf die betrokken was bij diefstal toiletpot van zes miljoen dollar

In de jaren negentig was de Subaru 555 Impreza de meest geliefde vluchtauto van misdadigers in Groot-Brittannië. Het model is ooit nog officieel uitgeroepen tot ‘Getaway Car of the Year’. Later gingen dieven en bankrovers vaak over op Audi's RS4 en RS6. In Nederland wordt vooral dat laatste model vaak gestolen, om vervolgens te worden ingezet voor plofkraken in Nederland en Duitsland.