Politieagenten zien ‘boot’ op de snelweg rijden: ‘Zag ik dat nou goed?’

Inwoners multiculti­wij­ken moeilijk op de fiets te krijgen: ‘Het zit niet in onze cultuur’

23 april Den Haag hoopt met de mogelijke start en finish van een Tour de France-etappe meer Hagenaars op de fiets te krijgen. Maar in gekleurde wijken als de Schilderswijk en Transvaalkwartier, waar van oudsher veel minder wordt gefietst dan elders in de stad, is dat een grote uitdaging. ,,Het zit niet in onze cultuur.’’