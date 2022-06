Pompende beats, tribals en clubs: ‘rebel’ Cupra wil vooral géén Seat zijn

‘Automerk Seat dreigt binnen afzienbare tijd te verdwijnen’

Het van oorsprong Spaanse automerk Seat is over een jaar of zes, zeven mogelijk slachtoffer van een reorganisatie binnen de VW-groep. Er is een goede kans dat het merk het volgende decennium niet haalt, zo blijkt uit een rapport van de Duitse krant Handelsblatt.

18 april