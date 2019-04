Pools bedrijf bouwt oude Land Rover Defender door voor 60.000 euro

Land Rover introduceert in september een geheel nieuwe Defender, maar velen weten nu al dat ze nog steeds de voorkeur geven aan het oude, robuuste model. In Polen blijven ze daarom de oude Defender gewoon produceren.

Land Rover is sinds januari 2016 gestopt met het maken van de klassieke Defender, dus het vinden van een nieuw exemplaar is praktisch onmogelijk. Het Poolse bedrijf Serwis kon echter niet accepteren dat de oude, trouwe Defender verdwenen was. Met behulp van de kennis die de afgelopen 25 jaar is opgedaan, gespecialiseerde technische faciliteiten en toegang tot ‘een onuitputtelijke hoeveelheid reserveonderdelen’, startte het in Krakau gevestigde bedrijf het project ‘Defender Factory'.

Zoals de naam al doet vermoeden, gaat het om het bouwen van Defender-modellen vanaf nul, met behulp van bestaande of gloednieuwe onderdelen. De eerste ‘nieuwbouw’ auto is een Defender Crew Cab Pickup in de exclusieve Heritage-versie. Het bedrijf fabriceert nu al Defender-onderstellen en kan daardoor aangepaste chassisversies ontwikkelen die zijn afgestemd op de specifieke wensen van individuele klanten.

De Poolse specialisten zeggen dat hun standaardframe veel dikker en sterker is dan het origineel en dat het thermisch verzinkt is - en dus duurzamer. Bovendien heeft het enorme voorraden nieuw onderstellen voor Defender-modellen in 90-, 110- en 130-inch wielbasisconfiguraties in zijn magazijn. De prijzen voor een nieuwe oude Defender beginnen bij € 59.900.