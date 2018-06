Porsche 911 Speedster wordt GT3 zonder dak

De 500 pk sterke 911 Speedster Concept is onthuld tijdens de feestelijkheden rondom het 70-jarig bestaan van Porsche sportwagens. De conceptcar blikt vooruit op een productiemodel dat in 2019 voorgesteld wordt en de kans is groot dat het definitieve model slechts op detailniveau afwijkt van deze conceptcar. De aandrijftechniek onder de tweekleurige carrosserie is afkomstig van de huidige GT-modellen.

Volledig scherm © Porsche

Kenmerkende elementen van de 911 Speedster Concept zijn het kortere raamframe met een schuiner geplaatste voorruit en in het verlengde daarvan lager uitgesneden zijramen. Daarmee heeft de Speedster een gedrongen profiel. De zeer lage ‘fly-line’ roept herinneringen op aan historische voorbeelden als de 356 1500 Speedster. Achter de zitplaatsen wordt de rolbeugelconstructie afgeschermd door een afdekking van koolstofvezel. Deze is uitgevoerd als double-bubble. Dit traditionele sportwagendesignkenmerk deed bij Porsche in 1988 zijn intrede bij de 911 Speedster. Tussen de twee ‘bubbles’ zorgen zwarte lamellen voor aerodynamische accenten en in het doorzichtige windschot van plexiglas is het ’70 Jahre Porsche’ logo gegraveerd.

Volledig scherm © Porsche

Lichtgewicht

Zoals het historische origineel het voorschrijft, heeft de 911 Speedster in plaats van een kap een lichte Tonneau-Cover. Dit beschermt het geparkeerde voertuig tegen weersinvloeden. Voor de bevestiging worden zogenaamde Tenax-sluitingen gebruikt. De lichtgewicht-filosofie wordt ook in het interieur doorgevoerd: de Speedster heeft geen radio/navigatie en geen airco. De kuipstoelen bestaan grotendeels uit koolstofvezel. Het lichtbruine Anilin-leder ‘cognac 356’ grijpt terug op klassieke voorbeelden.

Volledig scherm © Porsche

Verwijzingen

De brede carrosserie van de Speedster Concept is ontstaan op basis van de 911 Carrera 4. De wielkasten, de kofferklep en de afdekking van de achterzijde zijn van licht koolstofvezel-composietmateriaal. De kleurcombinatie van GT-zilver en wit verwijst naar vroege raceauto’s van Porsche. Dat geldt ook voor details als de centraal in de kofferklep geplaatste tankdop in jaren ’50-stijl, de buitenspiegels in klassieke ‘Talbot’-vorm’ en de uitvoering van de koplampen. Een afwisseling van transparante en ondoorzichtige oppervlakken zorgt hier voor een kruis-effect. Dit verwijst naar het toenmalige aftapen van koplampen van raceauto’s en werd gedaan om beschadiging door bijvoorbeeld steenslag te voorkomen. De brede B-stijlen zijn uitgevoerd met een gefreesde en vergulde Speedster-belettering.

Volledig scherm © Porsche

Onderhuids modern

Het onderstel van de 911 Speedster Concept is in principe afkomstig van de 911 GT3. De imposante 21-inch lichtmetalen velgen zijn uitgevoerd in Fuchs-design met een gepolijste afwerking van de vlakken. Voor het eerst zijn deze velgen ook voorzien van een centrale wielmoer. De GT-technici ontwikkelden een speciaal uitlaatsysteem met uitlaatpijpen van titanium en een aandrijflijn met een handmatige transmissie met zes overbrengingen. De motor levert meer dan 500 pk en kan maximaal 9.000 tpm bereiken.