Porsche-eigenaren hebben beste seksleven, Tesla-rijders doen het liever zelf

Volgens een onderzoek van de erotische gemeenschap 'Joyclub' onder 5000 leden lopen ze daarmee voor op Mercedes- en Volvo-rijders, die op respectievelijk nummer twee en drie staan. De bestuurders van een auto met een ster op de motorkap zijn echter actiever, want ze doen het relatief vaker dan Volvo-rijders.

Seat en Skoda

De bestuurders van een Seat en Skoda rijden achteraan qua seksleven: slechts respectievelijk 41,7 en 45 procent van hun eigenaren zeiden dat ze gelukkig waren met hun liefdesleven. Meer dan 20 procent gaf zelfs aan dat ze seksueel depressief waren. De vraag is echter of het klopt, of dat de eigenaren van dit soort auto's misschien gewoon eerlijker zijn dan de chauffeurs van luxe auto's.