Porsche: twee terugroepacties in één week

interactieve kaart In deze landen zijn winterban­den en sneeuwket­tin­gen verplicht

19 december De wintersport staat voor de deur en ieder jaar ontstaan er discussies over waar winterbanden nu wel of niet verplicht zijn. Daarom heeft de BOVAG een interactieve kaart opgesteld met daarop de verschillende wetten en regels rond winterbanden en sneeuwkettingen in populaire vakantiebestemmingen.