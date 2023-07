‘Pratende’ koplampen? Deze nieuwe Audi krijgt ze

Nieuwe slimme camera ‘kijkt’ door voorruit: 95 procent kans dat appende bestuurder gepakt wordt

Automobilisten die al rijdend op hun telefoon kijken, zijn vanaf volgend jaar veel vaker de klos. Politie en Openbaar Ministerie kopen tientallen nieuwe camera’s die dankzij slimme software via de voorruit kunnen ‘zien’ of een bestuurder een mobieltje in de hand heeft.