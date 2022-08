Primeur met trajectcontrole bij wegwerk A12 Utrecht levert 5264 boetes op (in één maand)

Dit is het verhaal achter de ‘flixie’ - en andere trucs waarmee de politie jou betrapt op hardrijden

Dacht je te kunnen racen op die weg waar geen politie te zien is? Vergeet het maar. Politie Midden-Nederland zet de laatste weken regelmatig een dixi – een mobiel toilet – in om hardrijders op de bon te slingeren. En ook flitsers vermomd met camouflagenetten, in containers of skiboxen worden regelmatig ingezet om de 'verkeersveiligheid te vergroten'.

