Qbuzz stuurt alle elektrische bussen terug naar fabriek: ‘Probleem wordt eindelijk serieus genomen’

Chauffeurs Qbuzz vernikke­len van de kou in hun elektri­sche bussen: ‘Dit is ongezond en onveilig’

10 februari Chauffeurs van Qbuzz in de Drechtsteden lijden kou: de kachels in hun elektrische bussen doen het niet of nauwelijks. Vakbond FNV heeft een brandbrief gestuurd aan topman Gerrit Spijksma.