Racende Zwitsers met 245 km per uur tegen de lamp in Duitsland

Minder autodief­stal­len in eerste helft van het jaar

16 juli Er zijn in de eerst helft van dit jaar minder auto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). In het afgelopen half jaar werden 11.400 voertuigen gestolen. Dat is ruim 3 procent minder dan in de eerste zes maanden van 2019.