Range Rover Velar SV: dansen op de vulkaan

Rij-impressieGeheel tegen de trend in, lanceert Range Rover een model met een brandstof slurpende, 550 pk sterke achtcilinder motor. De Velar SVAutobiography Dynamic Edition is dé auto voor automobilisten die nog eenmaal willen vlammen.

Jaguar/Land Rover zit in de problemen. Het merk, dat bekendstaat om zijn reusachtige auto’s met enorme diesel- en benzinemotoren, heeft te laat ingezien dat de wereld is veranderd. Vooral het dieselschandaal van VW in 2015 heeft de dikke diesels een slecht imago bezorgd en daarvan plukt Jaguar/Land Rover nu de wrange vruchten. Volgens uitgelekte documenten leidt het bedrijf miljardenverliezen en er wordt zelfs gesproken over een overname door de Franse Peugeot- en Citroën-eigenaar Groupe PSA.

Gelukkig heeft het merk op tijd een elektrische auto gelanceerd in de vorm van de Jaguar i-Pace. Maar gelukkig voor autoliefhebbers maakt het ook nog auto's als de Range Rover Velar SVR. Met zijn 550 pk sterke V8 en twee Eaton compressors accelereert de krachtigste Velar in slechts 4,5 seconden vanuit stilstand naar 100 km/uur. Hij is in staat 274 km/uur te halen.

Volledig scherm Range Rover Velar SV © Land Rover

Deze midsize SUV is voorzien van een nieuwe voorbumper met grotere luchtinlaten om de supercharged-motor en het verbeterde remsysteem optimaal te koelen. Een nieuwe grille, sportieve sideskirts en een nieuw ontworpen achterbumper met vier geïntegreerde uitlaten maken het uiterlijk van de Velar af. De uiterlijke aanpassingen zorgen er in combinatie met de beschermplaat onder de transmissietunnel voor minder luchtweerstand.

Het is prachtige techniek en de motor is een juweel, maar wie betaalt het forse prijskaartje van 171.760 euro? Want hoe mooi ook, een dikke achtcilinder schrijft bijna net zo hard af als ‘ie accelereert en met de ‘standaard’ motoren is de Velar ook al een prachtige, niet ondergemotoriseerde verschijning.

Volledig scherm Range Rover Sport © Land Rover

We gokken erop dat het mensen zijn die nog eenmaal willen genieten van al het moois dat de ‘oude’ autowereld heeft te bieden. De kans is groot dat achtcilinders – net als de V12 – een uitstervend ras zijn. Het feit dat bijvoorbeeld Chevrolet zijn Corvette en Camaro al van de Europese markt heeft gehaald, is in die context weinig hoopgevend.

Een auto om sportief mee te rijden, is de SV niet. Dat blijkt ook al uit de naamgeving SV. De echt sportieve uitvoeringen van de Range Rover Sport en Jaguar F-Pace heten SVR, met de R van racen. Dat doe je in deze Velar liever niet en je wordt er ook niet toe uitgenodigd, want daarvoor biedt de besturing te weinig feedback de slag van het gaspedaal te kort. Progressief accelereren is lastig en de motor hangt niet lekker aan het gas. Althans: wanneer je rijdt zoals wij nu rijden – alsof de elektrische auto ons nu al op de hielen zit.

Volledig scherm Range Rover Velar SV © Land Rover