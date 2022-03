Recordprijzen aan de pomp: zo is de benzineprijs opgebouwd

De adviesprijs van een liter benzine bedraagt nu meer dan 2,20 euro. Dat komt mede door de oorlog in Oekraïne, maar ook door het economisch herstel na de coronacrisis. De prijs voor een vat ruwe olie bedraagt daardoor nu zo'n 100 dollar. Die ruwe olieprijs en de raffinagekosten maken samen ongeveer 30 procent uit van wat je uiteindelijk aan de pomp betaalt.

Dan zijn er nog de marges, die zijn ongeveer 10 procent van het totaal. Daartoe behoren ook de kosten die de oliemaatschappijen maken om bijvoorbeeld een tankstation en een shop te bemannen. Deze prijsopbouw vind je trouwens ook bij diesel en lpg terug. De verhoudingen zijn echter verschillend.

‘Kwartje van Kok’

Dat benzine in Nederland duurder is dan in bijna alle andere landen ter wereld, komt door de accijns. Het is dan ook een gigantische bron van inkomsten voor de staat. Nederland telt acht miljoen automobilisten, die jaarlijks zo’n 4,5 miljard euro aan brandstofaccijns en btw betalen.

Naast het bekende ‘kwartje van Kok’ dat in 1991 is ingevoerd maar er nooit meer is afgegaan, is er ook een heffing die het mogelijk maakt om voorraden aan te houden van aardolieproducten. Dat allemaal samen is in totaal 40 procent van de prijs van benzine. Daar komt dan ook nog eens 21 procent btw overheen. Dus hoe hoger de benzineprijs, hoe meer btw je betaalt. De btw maakt omgerekend op het totaal zo'n 17 procent uit van de prijs van een liter benzine.

Verschillen in prijs van benzine

Je ziet daarnaast dat er zowel binnen een plaats als in het land verschillen zijn. Zo zijn onbemande benzinestations vaak veel goedkoper, tot pakweg 17 cent per liter. Bij deze stations heb je ook minder of geen service. Er is geen shop en er is geen personeel dat je kan helpen. Dat kost minder en dat zie je terug in de benzineprijs.

De prijzen langs de snelweg zijn juist weer hoger. Dat komt doordat deze locaties elke vijftien jaar worden geveild door de overheid. Dan mag een exploitant ze huren. Zowel de huurprijs voor de grond als het veilingbedrag komen voor rekening van deze exploitant. Een benzinestation in een willekeurig dorp of in een stad heeft deze lasten niet. Daarbij zijn veel van deze benzinestations 24 uur per dag open. Ook dat zorgt voor hogere kosten die onder meer worden doorberekend in de prijs van benzine.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit:

