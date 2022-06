Red Bull gaat eigen supersportwagen bouwen, er is alleen één probleem

Heb je altijd al je innerlijke Max Verstappen onderdrukt en wil je toch ongeveer weten wat hij voelt in zijn Formule 1-auto? Dan kun je binnenkort terecht bij de hightech-tak van Red Bulls F1-racegroep. Daar zijn namelijk de plannen onthuld voor een nieuwe, in Engeland te bouwen hypercar met twee zitplaatsen.

Het is de eerste Red Bull-auto die gemaakt is voor burgers in plaats van professionele F1-coureurs. Het bedrijf heeft nog geen afbeeldingen vrijgegeven van hoe het krachtige model eruit zal zien, maar heeft bevestigd dat de onderneming meer dan 100 nieuwe banen op zal leveren op de Red Bull Technology Campus van het bedrijf in Milton Keynes.