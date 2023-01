Reisverbod: betekent deze scheepsramp het einde van hybrides en elektrische auto's op veerboten?

Na de ramp met de Felicity Ace, die zonk nadat vermoedelijk een elektrische auto had vlamgevat, is er discussie ontstaan over de vraag of e-auto's wel veilig genoeg zijn om mee te nemen op veerboten. Uitgerekend een Noorse rederij heeft nu als eerste een verbod aangekondigd.

De discussie met betrekking tot een vermeend hoog risico van elektrische auto's in parkeergarages, maar ook aan boord van schepen, speelt al langer. De situatie werd echter extra explosief nadat vrachtschip Felicity Ace vorig jaar vlam vatte met aan boord honderden dure Bentley's, Lamborghini's en een aantal elektrische auto's. Die laatste werden ervan verdacht de brand te hebben veroorzaakt.

Ironisch genoeg verbiedt rederij Havila Kystruten uit het elektrische pioniersland Noorwegen (in 2020 had bijna 80 procent van de nieuw geregistreerde auto’s daar een elektrische aandrijving) nu elektrische auto’s, hybrides en waterstofvoertuigen op hun veerboten. De veerboten worden ingezet langs de kust van Kirkenes naar Bergen op de zogeheten ‘’postbootroute’, die populair is bij toeristen.

‘Blussen aan boord te complex’

Volgens Noorse media heeft de rederij laten weten dat een eventuele brand aan boord zou leiden tot een bijzonder complexe reddingsoperatie die de bemanning van het schip niet aan zou kunnen. De aanleiding voor het verbod was waarschijnlijk het zinken van het autovrachtschip Felicity Ace.

Hoewel elektrische voertuigen geen groter brandgevaar vormen dan auto’s met verbrandingsmotor, zijn dit soort branden anders en moeilijker te blussen. Hiervoor is vooral een aanzienlijk grotere hoeveelheid bluswater nodig. Terwijl een brandend benzine- of dieselvoertuig met 1600 tot 2000 liter water kan worden geblust, is bij een brand in een e-auto vaak wel 11.000 liter nodig – voornamelijk om de brandende accu af te koelen.

In extreme gevallen wordt de brandende elektrische auto tot aan de bovenrand afgezonken in bluswater, bijvoorbeeld in een container. Een inspanning die aan boord van een schip nauwelijks voor elkaar te krijgen is. Vooralsnog heeft alleen rederij Havila zich uitgesproken voor een verbod op elektrische auto’s aan boord. Het is nog niet bekend of andere ferrymaatschappijen dit voorbeeld zullen volgen.

TT-Line doet precies het omgekeerde

Opvallend genoeg volgt rederij TT-Line, die actief is tussen Zweden, Litouwen, Polen en Duitsland, precies de tegenovergestelde route. De firma installeert laadstations voor elektrische voertuigen aan boord van hun schepen. Deze zogenaamde ‘Green Ships’ zijn uitgerust met 32 ​​laadstations die de auto-accu’s tijdens het varen opladen met 40 kW gelijkstroom of 11 kW wisselstroom.

