Renault Captur (2013 – heden): flexibele crossover

Aankoopadvies Renault Captur (2013 – heden)

• De Captur is uitgerust met een distributieriem en moet om de 6 jaar of 150.000 km worden vervangen.

• Niet zozeer een mogelijk defect, wel een vervelende eigenschap: rammeltjes in het interieur kunnen voorkomen bij de Captur. Veelal komt het geluid bij de gordels vandaan. Het is vrij eenvoudig op te lossen door alle gordels vast te zetten.

• Het start-stop systeem kan af en toe haperen of totaal niet werken. Dit kan twee redenen hebben: de accu is niet genoeg opgeladen of een sensor weigert dienst.

• De Captur heeft ‘stoere’ wielkastranden. Deze zijn niet altijd goed bevestigd en kunnen mogelijk iets naar buiten staan. Meer een afwerkingsmisser dan een groot defect.

• Sommige Capturs zijn uitgerust met een DAB-radio. Af en toe lijkt het alsof deze aanstaat, maar komt er geen geluid uit de luidsprekers. Dit kan de dealer met een software update aanpakken.

• Een ander software gerelateerd probleempje is de boordcomputer, waarbij het verbruik ‘bevriest’. Hoewel omstandigheden veranderen, blijft de boordcomputer hetzelfde aangeven. Ook dit kan verholpen worden door de dealer. Dit euvel komt voornamelijk voor bij hele vroege exemplaren van de Captur.

• De bevestiging van de achterklep werkt niet altijd even goed en reageert niet altijd op de afstandsbediening, waardoor deze niet op afstand open gaat.

• Eigenschap van het concept: de wegligging is beduidend minder dan die van een Mégane of een Clio. De Captur is redelijk comfortabel, maar behoorlijk onderstuurd en het koetswerk helt erg over.

• Het koetswerk van de Captur is vrij onoverzichtelijk. Controleer met name de bumpers op parkeerschade.

Aanbod en prijzen

De Renault Captur is een zeer populaire auto. De auto is nog in productie, maar uitwijken naar een occasion is ook een optie. Op AutoTrack.nl staan er namelijk 1750 exemplaren te koop. Daarvan zijn er slechts 100 uitgerust met een (dCi)-dieselmotor. Alle andere motoren lopen op benzine. Een automaat is erg goed te vinden: bij maar liefst 550 versies van de Captur hoeft er niet zelf geschakeld te worden. De overige 1200 Capturs hebben een handgeschakelde versnellingsbak.

De Captur is een jonge auto die vaak ingezet wordt voor kleinere afstanden. Slechts 50 exemplaren hebben meer dan 100.000 km afgelegd. Captur-bestuurders zijn van origine geen coureurs. Tweederde van alle versies heeft 90 pk of minder. Slechts een derde heeft 110 pk of meer. De meeste uitvoeringen van de Captur hebben standaard airconditioning, maar er zijn toch 90 exemplaren die deze comfort verhogende feature ontberen.

Profiel

Renault had al jarenlang een oplossing voor mensen die een Clio net te weinig vonden, maar een Mégane of Scénic net even te veel van het goede: de Renault Modus. Deze mini-MPV was bijzonder handig en praktisch. Helaas bracht de auto niet wat Renault ervan had verwacht. MPV’s en ‘monospace’ auto’s raakten uit de gratie ten faveure van de crossover: in technisch opzicht gewoon een hoge hatchback, maar met stoere terreinwagen-achtige looks. In 2011 toonde Renault de Captur Concept op de Salon van Genève.

In de lente van 2013 kwam de Renault Captur bij de dealers te staan. De Captur was onderhuids gelijk aan auto’s als de Nissan Juke en Renault Clio. De Juke is relatief kort (4,12 meter), maar vrij hoog (1,56 meter). Dat geeft de auto niet alleen zijn stoerdere uiterlijk in vergelijking met de Clio, maar maakt het ook een prettige auto vanwege zijn hogere instap. Omdat het eigenlijk een Clio is, valt het gewicht erg mee. Ondanks het stoere voorkomen weegt de Captur zo’n 1.100 tot 1.200 kilogram.

Het motorenaanbod van de Captur is zeer overzichtelijk. Het begint bij de TCe90, een 900 cc grote driecilinder, die dankzij een turbo in staat is op 90 pk te leveren en 135 Nm aan koppel. Een stap hoger op de ladder staat de TCe120, dat is in feite dezelfde motor, maar dan met een cilinder meer. Deze levert met 120 pk aanzienlijk meer vermogen. Ook is het maximum draaimoment van 205 Nm behoorlijk indrukwekkend voor een motor met minder dan 1.200 cc slagvolume. Dieselen is mogelijk met de dCi90 of dCi110, waarbij het getal achter de afkorting staat voor het vermogen.

Er zijn drie uitvoeringen beschikbaar: Authentique, Expression en Dynamique. Deze worden tijdelijk bijgestaan door tijdelijke actiemodellen als de Barista, Helly Hansen, Signature Wave en Limited.

In 2017 voorziet Renault de Captur van een opfrisbeurt. Deze facelift is eenvoudig te herkennen aan de dagrijverlichting, die de chromen lijsten in de voorbumper vervangen. Er komt een sterkere benzinemotor bij, de TCe150. Ook worden de namen van de uitvoeringen gewijzigd naar Life, Zen, Intens en Initiale Paris. Verder veranderde Renault niet al te veel aan het recept. Dat is ook erg logisch, want het is in Nederland een enorm succes. De Nederlandse importeur heeft er inmiddels ruim 43.000 exemplaren van verkocht.