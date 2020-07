Renault Captur E-Tech: zuinige hybride dankzij stekkerfunctie

E-Tech is de benaming die Renault gebruikt om aan te geven dat er een hybride unit in het model zit. Zowel de Clio, de Mégane als deze Captur is als E-Tech verkrijgbaar, waarbij moet worden aangetekend dat de Clio niet over zogenaamde plug-in-techniek beschikt. En daar zit ’m dan meteen het grote verschil in. Want juist die plug-in-techniek is zo interessant.

Plug-in zegt niets anders dan dat de auto een stekkerfunctie heeft, waarmee je de extra accu kunt opladen. Bij een hybride auto komt de kracht van zowel een elektromotor als van een verbrandingsmotor. Die elektromotor krijgt zijn energie uit een accu. En die accu wordt gevuld doordat de motor soms een dynamo aandrijft, die stroom opwekt. Bovendien wordt remenergie omgezet in stroom en bij ‘gaslos-situaties’, zoals bij het uitrollen als je een verkeerslicht nadert, wekt de dynamo ook stroom op. Al die energie, stroom dus, komt terecht in de accu.

Volledig scherm De Renault Captur E-Tech heeft zowel een benzinemotor als een elektromotor. © Renault

Bij een plug-in-hybride gebeurt feitelijk precies hetzelfde in dergelijke situaties, maar kun je via een laadkabel ook stroom ‘tappen’ van een laadpunt, thuis, op het werk of langs de openbare weg. Exact hetzelfde als bij een volledig elektrische auto. Op die manier kun je met een plug-in-hybride na wat uurtjes laden behoorlijk wat kilometers volledig elektrisch rijden, om daarna automatisch over te gaan op de verbrandingsmotor. Dat is het grootste verschil tussen een hybride en een plug-in-hybride. Kijken we dan naar de drie modellen die Renault nu lanceert onder de naam E-Tech, dan zien we twee plug-ins en een gewone hybride. De Renault Clio E-Tech moet het doen zonder stekker, de Captur en de Mégane E-Tech beschikken wel over plug-in-techniek.

Op zich is dat een logische verdeling. De Clio is een minder dure auto dan de Captur en de Mégane, dus als Renault er kostbare plug-in-techniek in had gestopt, dan zou de prijs dusdanig uit de pas lopen met de rest van het Clio-programma dat er weinig verkoopkansen zouden zijn. Nu kost een basis-Clio E-Tech 21.890 euro. Vergeleken met de Clio TCe 130 met automaat is de 140 pk sterke hybride Clio ruim twee mille voordeliger. Feitelijk is deze hybride Clio duurder, maar doordat er 3955 euro minder bpm-belasting aan de Clio E-Tech kleeft, door een lager verbruik en dus minder uitstoot, is de consumentenprijs lager.

Captur E-Tech

En dan de Captur E-Tech. In deze versie werkt de nieuwe 1.6 benzinemotor (dezelfde als in de Clio en Mégane E-Tech) samen met een 9,8 kWh batterij van LG en een elektromotor. Eigenlijk werkt de viercilinder samen met twee elektromotoren: één die de verbrandingsmotor ondersteunt met het leveren van kracht aan de voorwielen en een compacte elektromotor die in de versnellingsbak zorgt voor het wisselen van de juiste versnellingen.

Renault heeft een innovatieve, volledig nieuwe hybride unit ontwikkeld, waarin deels techniek schuilt die we kennen uit de Formule 1, zoals het Franse merk stelt. Maar helemaal vlekkeloos functioneert die aandrijflijn niet. Met een totaal vermogen van 160 pk levert het geheel voldoende kracht, op elk gevraagd moment eigenlijk. Soepel is de aandrijflijn ook, eigenlijk zelfs nog smeuïger dan bij een krachtige turbodiesel. Het probleem bij de E-Tech-techniek van Renault zit ’m in de wat schokkerige toerenop- en afbouw. Telkens voel je hikjes, kleine schokken en wat onregelmatige draai-eigenschappen van de motor. Soms voel je ook snelheidstoename terwijl je het gaspedaal niet beweegt. Renault zou er goed aan doen de afstelling van de aandrijflijn nogmaals onder de loep te nemen.

Volledig scherm © Renault

De prestaties van de Captur E-Tech zijn absoluut hoopgevend. Heb je de accu van de compacte SUV via de laadkabel volledig opgeladen, dan kom je volgens de officiële WLTP-meetmethode 50 kilometer ver. Rijd je de hybride wagen in stadsverkeer alleen op de elektromotor, dan kom je volgens de opgave zo’n 65 kilometer ver op een volgeladen accu. In drie uur is de accu opgeladen aan een laadpunt van 7,4 kW. Hang je de Captur E-Tech aan een klassiek stopcontact, dan duurt een complete laadsessie vijf uur. Renault belooft een elektrische topsnelheid van 135 km/u, maar hoe harder je rijdt, hoe sneller de accu leeg raakt natuurlijk.

Met zo’n 300 kilo extra wagengewicht kun je verwachten dat de Captur E-Tech wezenlijk anders rijdt dan een Captur met een conventionele aandrijflijn. Maar dat valt in de praktijk wel mee. Met 160 pk vermogen heb je niet te klagen over kracht, en omdat de extra kilo’s voornamelijk laag in de auto terecht zijn gekomen, blijft de Captur E-Tech een gemoedelijk rijkarakter houden.

Conclusie

De vraag is of de Captur E-Tech (30.190 euro voor de Business Zen) zijn meerprijs van een paar duizend euro waarmaakt. Dat ligt er geheel aan of je veel gebruikmaakt van de plug-in-functie. Gemiddeld rijdt de Nederlander dagelijks zo’n dertig kilometer. Als je dagelijks een overeenkomstige afstand aflegt, dan kun je die kilometers dus elektrisch maken, zonder dat je benzine verstookt. In dat geval zijn je kilometerkosten bijzonder laag en heb je de meerprijs van de E-Tech na verloop van tijd terugverdiend. Te meer ook omdat auto’s met plug-in-techniek tot 2025 in het halve mrb-tarief vallen. Je betaalt de komende jaren dus een halftarief aan wegenbelasting. Het komt er onder de streep op neer dat auto’s met plug-in-techniek vooral interessant zijn voor mensen die de plug-in-functie goed gebruiken, en dus veel kilometers elektrisch afleggen.

Volledig scherm © Renault