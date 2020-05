Renault schrapt bijna 15.000 banen

Bij het banenverlies gaat het om bijna 4.600 posities in Frankrijk. Meer dan 10.000 banen worden geschrapt in andere landen. Op dit moment werken er nog 180.000 mensen bij Renault. De coronacrisis heeft Renault in nog grotere problemen gebracht, terwijl het bedrijf er al niet best voor stond. Er zijn wereldwijd de afgelopen maanden veel minder auto's verkocht en autofabrieken moesten op last van regeringen worden gesloten vanwege besmettingsgevaar.

,,We hebben te veel geld uitgegeven en te veel geld geïnvesteerd en nu moeten we terug naar de basis‘’, aldus ceo Clotilde Delbos. Het gaat volgens hem er niet langer om meer auto's verkopen, maar om weer winstgevend te worden. Binnen drie jaar moet er 2 miljard euro worden bespaard. Het bedrijf overweegt nog steeds om twee fabrieken te sluiten: in het Franse Flins, waar de elektrische Zoe wordt geproduceerd, en in Dieppe, waar de sportauto's van Alpine worden gemaakt. Dat zou waarschijnlijk meteen het einde betekenen voor het nog maar drie jaar geleden nieuw leven ingeblazen sportwagenmerk.