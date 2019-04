Renault Twingo (2007 - 2014): zuinige lichtgewicht

Aankoopadvies Renault Twingo II (2007 - 2014)

• De brandstofmeter is niet de meest accurate. Zie het meer als een indicatie. Er is niet een directe fix voor.

• Wat ook niet altijd te verhelpen is, zijn elektronische storingen. Het kan voorkomen dat deze optreden, maar ook net zo snel weer verdwijnen. Er is niet direct een aanleiding of oorzaak voor.

• De Twingo kon geleverd worden met een dieselmotor. Deze zijn zonder uitzondering erg lawaaiig, deels omdat het niet de meest verfijnde unit is, deels omdat de isolatie in dit prijssegment gewoon minder is. Het kan overigens verder geen kwaad.

• Nog iets om op te letten met de dieselmotor zijn zowel de brandstofpomp als de turbo’s. Die willen het nog weleens sneller dan normaal begeven.

• Het interieur is relatief simpel van opzet. Onderdelen kunnen relatief snel losraken en of beschadigen. Het is vrij eenvoudig te verhelpen, maar draagt niet bij aan de kwaliteitsbeleving.

• De veer onder de voorstoelen kan losraken. Als dat gebeurt kan de stoel ineens naar voren of achteren schuiven. Er is hier een oplossing voor en er is een terugroepactie (in 2009) geweest. Controleer of dat ook bij de Twingo het geval was.

• In sommige gevallen gaat het tanken niet helemaal lekker. De brandstofslang gaat niet goed in de opening en de brandstof gaat niet snel genoeg naar beneden. Het vervangen van de vulpijp kan soelaas bieden.

Aanbod

De Renault Twingo van de tweede generatie is goed vertegenwoordigd in Nederland. Er zijn er nieuw heel erg veel van verkocht. Op dit moment staan er zo'n 700 stuks op AutoTrack.nl. Dat zijn allemaal driedeurs hatchbacks: een vijfdeurs variant was helaas niet mogelijk. Een minderheid is voorzien van een dieselmotor.

Verreweg de meeste uitvoeringen van de Twingo zijn voorzien van stuurbekrachtiging. Sommige exemplaren ontberen deze voorziening. Hetzelfde geldt voor airconditioning. Een automatische transmissie op de Twingo was mogelijk, maar wel zeer zeldzaam.

Voor de Twingo-rijder met een bovengemiddelde haast was er zelfs een heuse Renault Sport uitvoering alsmede de luxere Gordini, die in technisch opzicht gelijk is. Deze zijn behoorlijk zeldzaam.

Profiel

De Renault Twingo II had een zeer zware taak: de Twingo I te doen vergeten. De eerste generatie Twingo mag gerust een klein automobiel meesterwerkje worden genoemd. De auto was zeer briljant, charmant en veelzijdig, maar tegelijkertijd ook spotgoedkoop om te produceren. In zekere zin is het een soort opvolger van de Citroen 2CV of de Renault 4.

De auto maakte op de Salon van Parijs zijn debuut als conceptcar. Het eindresultaat, het productiemodel, stond op de Salon van Genève in 2007 te schitteren. In vergelijking met de vorige Twingo was de Twingo II overduidelijk een meer conventionele hatchback.

De Twingo is leverbaar met drie verschillende 1.2 motoren. Een 1.2 achtklepper met 60 pk, een 1.2 zestienklepper met 75 pk en een 1.2 zestienklepper met turbo (100 pk). Verder was er keuze uit een hele kale ‘Accès’ of een nauwelijks betere Authentique. De Expression en Dynamique waren aanzienlijk minder kaal uitgerust. De Initiale was de meest luxe variant.

Voor de sportieve Twingo-rijder waren er enkele opties. De 1.2 TCE was leverbaar in de sportief/luxe ‘GT’ uitvoering of een nog luxere ‘Gordini GT’. Voor het eerst mocht de Renault Sport afdeling losgaan op een Twingo. Het resultaat was een zeer vermakelijke hatchback. Deze Twingo had een 1.6 viercilinder met zestien kleppen, goed voor 133 pk. Daarmee ging de 1.000 kilogram wegende Twingo RS van 0-100 km/u in zo’n 8,7 seconden en kon de auto sneller dan 200 km/u. Met 201 km/u was dat niet heel veel meer, maar meer desalniettemin. Ook de Twingo Renault Sport kon als ‘Gordini’ besteld worden.

De Twingo wordt in 2011 voorzien van een vrij rigoreuze facelift. Met name het front wordt aangepast, naar de nieuwe huisstijl van Nederlander Laurens van Den Acker. Het grote Renault-logo in combinatie met de ronde verstralers geven de auto een herkenbaar aanzien. Ook aan de achterzijde is de nieuwe Twingo herkenbaar, met andere achterlichten, die nu ook op de achterklep aanwezig zijn.

Motorisch veranderde er minder. De 1.2 achtklepper kwam te vervallen. Ook vervielen er een paar uitvoeringen (Expression, Initiale) en kwamen er enkele bij (Parisienne, Collection). Wederom was er een 100 pk sterke GT en een 133 pk sterke RS. Ditmaal waren er geen Gordini uitvoeringen. Voor de veelrijder was er een 1.5 dCi met 85 pk. Daarmee is de Twingo één van de weinige A-segment auto’s die te bestellen is met een dieselmotor.