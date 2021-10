Richard (38) rijdt een Dodge Ram met een V10 motor: ‘Ik denk dat-ie 1 op 3 rijdt’

Een Dodge Ram is hoe dan ook een joekel van een wagen, maar de motor die er bij die van Richard in zit, is het echte werk: een V10. De zoektocht naar dit type Ram was zo eenvoudig nog niet. Richard: ,,Ze zijn moeilijk te vinden. Voor zover ik heb kunnen ontdekken, rijden er maar twee of drie van precies dit type met deze motor in Nederland rond en er zijn er in totaal zo’n 9500 gemaakt wereldwijd. Velen zijn inmiddels al op het kerkhof beland.’’ Het vinden van dé Ram die hij wilde schoot hier niet op, dus ging zijn zoektocht de grens over.