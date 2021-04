Rijden als een vorst: voormalige auto van Britse koningin staat te koop

Het is dé clichématige zin van malafide verkopers om een auto aan te prijzen: ‘Deze auto is altijd van een oud vrouwtje geweest.’ In het geval van deze peperdure Bentley is dat nu eens een keer wel echt waar, want de vorige eigenaar was de Britse koningin Elizabeth II.

Het gaat om een Bernato-groene Bentley Mulsanne met 2492 mijl op de teller, die tussen 2013 en 2015 werd gebruikt om de monarch door Londen te vervoeren. Het wagenpark van de Britse koningin omvat naar verluidt drie Rolls-Royces, drie Daimlers en twee Bentley’s, en dat is dan alleen haar Buckingham Palace-vloot. Bij haar andere huizen en kastelen staat ook een aantal - vooral Britse - automobielen.

Een aanwijzing dat het bij de te koop staande Mulsanne gaat om een bijzonder model, betreft onder meer de ‘niet-standaard’ optielijst: picknicktafels van houtfineer en een totale wagenlengte van 5,5 meter, oftewel een meter langer dan een standaard Mulsanne. Ook bijzonder zijn de blauwe flitslichten, de extra zijspiegels achterin en het feit dat er nooit een kentekenplaat gemonteerd is geweest. Verbazingwekkend genoeg is de Bentley niet voorzien van kogelvrij glas of andere beveiligingsmaatregelen.

Volledig scherm Hier zat de Britse vorstin als ze boodschappen ging doen in Londen. © Bramley Motor Cars

Duitse verzamelaar

Een vergelijkbare auto, die afkomstig was uit de Windsor Castle-vloot van de koningin, werd in 2019 door dezelfde dealer verkocht aan een Duitse verzamelaar. Marketingmanager Jack Morgan-Jones van Bramley Motor Cars, die toegaf dat hij het niet kon laten om de auto mee te nemen voor een korte testrit, zei: ,,Dit keer is het haar Buckingham Palace-auto, die ze gebruikte voor het doen van boodschappen in Londen.”

Morgan-Jones denkt dat de auto niet naar een fan van het koningshuis zal gaan, maar naar een verzamelaar van bijzondere auto's. Zijn bedrijf kocht de auto in 2016 en plaatste hem in de opslag. Vanwege de coronacrisis bleef de auto langer opgeborgen dan gepland. Nu is de tijd volgens hem rijp voor een nieuwe eigenaar, die dan wel eerst even 199.850 pond (zo'n 230.000 euro) moet overmaken. Dat is aanzienlijk meer dan een minder royale auto waar de Queen niet in heeft gezeten, want die gaat weg voor ruim 91.000 euro.

Volledig scherm Het uitzicht van de Queen. © Bramley Motor Cars

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.