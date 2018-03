Rijden op gas: dit zijn de plussen en minnen

Er is weer meer belangstelling voor het rijden op aardgas en LPG. Maar wat is precies het verschil?

Wat is CNG/groen gas?

CNG, oftewel aardgas, is een fossiele brandstof. Maar groen gas wordt gewonnen uit de vergisting van biomassa. Het kan ook worden gemaakt met behulp van zonne- en windenergie en CO2. Bij het gebruik van groen gas is de CO2-uitstoot 72 procent lager dan bij benzine. Groen gas is in Nederland beschikbaar bij het merendeel van de CNG tankstations. Een auto met een CNG-tank is niet geschikt voor LPG en omgekeerd.

De voordelen van het rijden op CNG en/of groen gas

Vijftien procent minder CO2-uitstoot uit dan benzine en dat is zelfs 72 procent minder als je voor groen gas kiest. Bovendien zo’n 85 procent minder stikstofoxiden dan diesel.

Door de lage CO2-uitstoot betalen kopers minder BPM en is de aanschafprijs vergelijkbaar met een benzineauto.

Lachen aan de pomp. Benzine is per liter circa 50 procent duurder dan een kilo CNG; diesel is per liter circa 30 procent duurder. Het verbruik is vergelijkbaar met een dieselmotor (1 op 20).

Rendabel vanaf 12.000-13.000 kilometer per jaar

Zakelijke kopers komen vaak in aanmerking voor lokale subsidiemogelijkheden en de nationale Milieu Investerings Aftrek (MIA) biedt belastingvoordeel.

In Nederland zijn inmiddels 160 tankstations en daarmee is het netwerk nog niet landelijk dekkend. In Duitsland en Italië is dat wel al het geval.

Wat is LPG?

LPG oftewel Liquefied Petroleum Gas is een mengsel van propaan en butaan. LPG (ook wel butaan, propaan of autogas genoemd) wordt gewonnen uit de raffinage van aardolie of aardgasvelden. Bij LPG kan bio-LPG bijgemengd worden. Dat is een afvalgas dat vrijkomt bij het produceren van biodiesel uit verschillende soorten afval, reststoffen en plantaardige oliën. Een auto met een LPG-tank is niet geschikt voor CNG en omgekeerd.

Voordelen van het rijden op LPG

De CO2-uitstoot is 15 procent lager dan benzine en 5 procent lager dan diesel.

Lachen aan de pomp: een liter LPG kost rond de 0,85 euro per liter. Het verbruik is vergelijkbaar met een benzineauto.

LPG-installatie kan relatief eenvoudig achteraf ingebouwd worden

Rendabel vanaf 12.000-13.000 kilometer per jaar.