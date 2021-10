Rijke Franse patsers bieden op zijn Citroën, maar Aitze doet ‘m niet weg: ‘Daarvoor ben ik er veel te gek op’

Altijd al willen hebben dus?

,,Ja, al vanaf mijn studententijd droomde ik van een Citroën DS. Ik reed destijds een 2CV, maar binnen Citroën is er een koningin en dat is de DS. Ik had me altijd voorgenomen: als ik later groot ben, komt de DS er. De auto heeft een flinke geschiedenis. Hij is voor het eerst op de weg gekomen in 1968, in Nyons. In 1982 werd hij overgekocht door iemand die ik kende. In 1985 heeft hij ‘m aan mij toevertrouwd.”