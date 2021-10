Rijkswaterstaat kan zijn spullen bijna opbergen, monsterklussen A15, N3 en N214 zo goed als klaar

Het moment die je wist dat zou komen is eindelijk hier! Sinds deze week is de N3 bij Dordrecht en Papendrecht na een jaar wegwerk weer helemaal open, de verbreding van de A15 is klaar en deze maand wordt ook de splinternieuwe aansluiting op de N214 opgeleverd.