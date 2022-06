Ronald raakte gewond door fout van Rijkswaterstaat, maar wacht nog altijd op redelijke schadevergoeding

Trucker rijdt snelweglo­per (76) aan en rijdt door: man zwaarge­wond

Een 76-jarige man uit Weert die zondagnacht over de A67 bij Geldrop liep, is aangereden door een vrachtwagen. Na het ongeval is de chauffeur doorgereden, meldt de politie. Het slachtoffer, dat vermoedelijk pech kreeg en daarna uit zijn auto stapte, raakte zwaargewond.

13 juni