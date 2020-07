Run op kampeerauto’s: verkoop stijgt met 84 procent

De kampeerauto is een hit. Vorige maand werden er 84 procent méér nieuwe campers geregistreerd, in vergelijking met juni 2019. Ook de caravan is populair: de verkopen daarvan zijn vorige maand met 25 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de branchevereniging Kampeer & Caravan Industrie (KCI).

Op het moment dat het coronavirus in Nederland toesloeg leek het er nog op dat de consument niet in de markt was voor een nieuwe camper of caravan. ,,Maar de succesvolle junimaand maakt op campergebied het volledige eerste halfjaar van 2020 goed‘’, zegt Leo Diepemaat, voorzitter van de brancheorganisatie KCI. ,,Ondanks de dramatische coronaperiode lopen we nu nog slechts 2 procent achter op 2019: het meest succesvolle camperjaar ooit.”

Diepemaat: ,,Door de coronacrisis was het in april en mei rustiger in de dealershowrooms en de Europese fabrieken, waar onze kampeermiddelen gebouwd worden, zijn zelfs een aantal weken op slot geweest. Maar nu trekt de markt weer volledig aan, zo blijkt uit de verkoopstatistieken.

,,Door de coronapandemie ontdekken ook nieuwe kampeerders de voordelen van het vrije buitenleven: nergens anders is de anderhalvemetersamenleving beter toe te passen dan op de camping. Vakanties met een caravan, vouwwagen, tent of camper zijn dan ook nog nooit zo populair geweest als in deze coronaperiode.”

Tweedehands

De groeiende populariteit van kamperen is ook terug te zien in de verkoopcijfers van gebruikte caravans en campers. De verkoop van tweedehands modellen nam met bijna 40 procent toe in juni. Daarmee komt het totaalaantal geregistreerde caravans en campers in Nederland op 562.126. ,,We hebben in Nederland nog nooit zoveel kampeermiddelen in gebruik gehad,” aldus KCI-voorzitter Leo Diepemaat.

Volledig scherm De moderne kampeerauto is van alle gemakken voorzien © Dethleffs