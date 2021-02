Run op winterbanden: ‘Zodra de sneeuw viel, belde iedereen’

Het is niet vaak voorgekomen dat er zo laat in het seizoen nog een piek is in het aantal autobezitters dat de banden nog moet wisselen. ,,Zodra er sneeuw valt, gebeurt er wel iets bij de mensen ja”, zegt Carolien Blok, van Premio Banden en Autoservice Den Haag. ,,De vorige keer dat er sneeuw viel, was het zo weg. Daarom dachten veel mensen dat het nu wel mee zou vallen.”