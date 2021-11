‘Saab is nog steeds geen coole wagen, maar door zijn lelijkheid vind ik ’m nu mooi’

Mijn allessie Het aaibare autootje van Henk steelt de show van Ferrari's

Hoewel Henk van de Koolwijk (76) verrekte handig is, vroeg zijn schoondochter voorzichtig of het nog goed zou komen met zijn Fiat Topolino, die hij helemaal ontmantelde. Het antwoord is volmondig ja. Na zeven jaren restaureren oogt zijn blauwe Italiaan weer even picobello als in 1951, toen ‘ie werd geproduceerd.

21 november