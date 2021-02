Sensor stuurt appje naar je telefoon: ‘Er staat een autokraker aan je portier te morrelen’

,,En dan sta ik natuurlijk meteen buiten om die autokrakers weg te jagen’’, zegt Gerrit Methorst. ,,Reken er maar op dat ze gelijk de benen nemen als ze op heterdaad worden betrapt, want dat zijn ze niet gewend.’’



De inbraaksensor is de nieuwste gadget op de markt van de auto-inbraakpreventie. Aan Gerrit Methorst geleverd door Jeroen Balk, die met zijn Stichting Veilig Houten al een paar jaar aan de weg timmert om ‘het dievengilde’ uit het dorp weg te houden. Na Barneveld is Houten de tweede gemeente in het land waar de sensor wordt toegepast en dat gebeurt in nauw overleg met de politie.