Showroom in zakformaat

1. Opel Kadett D

Deze Opel Kadett D uit 1979 roept herinneringen op aan de populairste auto van Nederland, die de Kadett decennialang was. Al werd hij in zijn laatste jaren door Koot en Bie bestempeld als ‘de auto van de gewone man’. Dit miniatuur van Maxichamps vertoont fijne details, zoals de chromen sierlijsten rond de ramen. Kentekenplaten hadden hem nog completer gemaakt. Verkrijgbaar via Opels webshop voor €35,90.

2. Jaguar I-Pace

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Nog maar net op de markt in Nederland, maar nu al als schaalmodel verkrijgbaar: de I-Pace. Deze SUV, de allereerste elektrische Jaguar, blijkt nagemaakt tot in het kleinste detail: zelfs de rode gordelsloten zijn zichtbaar en hetzelfde geldt voor de vele knopjes op het stuur. Alleen een miniatuur-laadpaal ontbreekt nog. Verkrijgbaar via de Jaguar-dealers voor €62.

3. RB14 van Max Verstappen

Volledig scherm © Bart Hoogveld

De auto waarmee Max Verstappen elke keer weer verbaast in de Formule 1 mag natuurlijk in geen enkele collectie ontbreken. Dit is de nieuwste generatie van zijn bolide. Sterker nog: het is de auto waarmee hij dit jaar de Grand Prix van Australië reed, wat ook te zien is aan de veelbesproken ‘halo’, de cockpitbeugel. Fraai nagemaakt door Spark/Minimax. Met een prijs van €59,95 (webshop modelcarworld.de) niet goedkoop, maar ja, je krijgt Max er zelf ook nog bij. Hij zit achter het stuur en dat is natuurlijk onbetaalbaar.

4. Aston Martin DB5 van 007

Volledig scherm © Bart Hoogveld

James Bond heeft al in veel auto’s gereden, maar hij heeft natuurlijk maar één favoriet: de Aston Martin DB5. Dit miniatuur is geplaatst in een diorama waarin een achtervolgingsscène uit Goldfinger (1964) is nagebouwd. 007 (in deze film gespeeld door Sean Connery) zit achter het stuur terwijl een Mercedes (nog net te zien op de binnenwand van het doosje) hem op de hielen zit. Kogelgaten in de voorruit verraden dat het er zojuist hard aan toe is gegaan en hetzelfde geldt voor de vaten en kisten die op omvallen staan.

Goldfinger was de eerste Bond-film waarin de DB5 figureerde. De auto was voorzien van spectaculaire technische snufjes: met een druk op de knop kon je de kentekenplaten verwisselen, hij had een schietstoel en een kogelwerend scherm, maar ook een navigatiesysteem: de filmmakers hadden een vooruitziende blik.

Helaas zijn die details niet in dit schaalmodel terug te zien, maar in grote lijnen klopt hij helemaal en voor de prijs hoef je het niet te laten (€29,80 bij webshop minimodelshop.co.uk).

5. Daf A1600 ladderwagen

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Chinese fabrikanten zijn tegenwoordig de marktleiders als het om miniaturen gaat. Des te opmerkelijker is dan de keuze van Lucky Die Cast voor deze klassieke ladderwagen van de brandweer Amsterdam. Het is de Daf A1600 uit 1962. Zeker gezien de aantrekkelijke prijs (bij modelcarworld.de voor €21,95) bijzonder fraai nagemaakt en zelfs het gemeentewapen van Amsterdam is authentiek. De Nederlandse kentekenplaten zijn eveneens goed herkenbaar, maar de simpelweg op de voorruit geverfde ruitenwissers maken duidelijk waar de Chinezen op bezuinigd hebben.

6. VW T1 Samba

Volledig scherm © Bart Hoogveld

De klassieke VW bus lijkt anno 2018 geliefder dan ooit. Als camper of als foodtruck duikt hij overal op. Deze T1c Samba uit 1964 is de recreatieversie van de bus, die ooit door de Nederlander Ben Pon werd bedacht. Hij heeft een vouwdak, de voor de Samba karakteristieke extra zijraampjes bovenin het dak en drie zitrijen. Mooi om te zien hoe de richtingaanwijzers, koplampen, ruitenwissers en buitenspiegels met de grootste mogelijke precisie zijn weergegeven. Online te koop voor €34,95 via shop.volkswagen.nl/lifestyle.

7. Audi A8 L

Volledig scherm © Bart Hoogveld

De jongste generatie van de Audi A8 schrijft geschiedenis als de meest digitale auto ooit. Indrukwekkend zijn de drie grote schermen waarmee hij wordt bediend en hij is ook een voorloper als het gaat om technologie die autonoom rijden mogelijk maakt. Dit schaalmodel is de lange L-uitvoering, waarbij alle aandacht naar de achterbank gaat. Ook daar is het beeldscherm duidelijk te zien. Een ander fraai detail is de design-hendel van de automaat. Online te koop via shop.audi.nl/lifestyle voor €29,00.

8. Volvo XC40

Volledig scherm © Bart Hoogveld

De kleinste Volvo-SUV tot nu toe bleek dit jaar een designrevolutie. Ook in schaal 1 op 43 ziet hij er hip uit met zijn eigenwijs gevormde achterlichten en zelfs de bijzondere structuur van het koplampglas is knap weergegeven. Binnenin zien we in metaalkleur geschilderde ventilatieroosters, portiergrepen en de bedieningshendel van de automaat. Ook de knopjes op het stuur en het grote infotainmentscherm zijn goed herkenbaar. Verkrijgbaar bij de Volvo-dealers voor €44,00.

9. Opel Crossland X

Volledig scherm © Bart Hoogveld

De opvolger van de Mokka is ook in Nederland populair. Sierlijke details zijn de parelmoerlak, de chromen sierlijsten rond de zijramen en de dakdragers. Ook bijzonder hoe de typeaanduiding met minuscule letters op de achterklep staat aangegeven. De onderkant is niet vergeten: daar zien we onder meer de uitlaat die zeer realistisch is nagemaakt. Verkrijgbaar via Opels webshop opel-collection.com voor €29,95.

10. VW Touran

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Eigenlijk kan je de huidige Touran zien als opvolger van de VW Samba bus. Immers, een moderne MPV is óók bedoeld als recreatievoertuig voor het hele gezin. Dit schaalmodel kent mooie details. Zo biedt het panorama-dak mooi zicht op het interieur, waar onder meer het dashboard erg goed is weergegeven. Ook de (Duitse) kentekenplaten maken dit model levensecht. Jammer alleen dat de ruitenwissers in het plastic van de ruiten zijn geïntegreerd. Online te koop via shop.volkswagen.nl/lifestyle voor €39.95.

11. Opel Ampera-e

Volledig scherm © Bart Hoogveld