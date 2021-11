Siemens voorspelt: 'Nederland eerste land waar autobezit verdwijnt’

Hoogste aantal au­to-inbraken sinds uitbreken corona, zo vaak wordt er in jouw gemeente gestolen

In de maand oktober is bijna 4400 keer ingebroken in een auto om iets te stelen. Dat is het hoogste aantal sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door LocalFocus.

18 november