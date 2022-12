Slimme camera gaat brugwachter helpen tegen ‘slagboomduiker': ‘Zijn verkeershufters’

Verkeersdeelnemers die nog snel een brug willen passeren terwijl de lichten al knipperen: het is een groeiend probleem voor Rijkswaterstaat, dat 200 beweegbare bruggen en 75 sluiscomplexen door heel Nederland beheert. Sommigen gaan zelfs onder de slagbomen door, wat tot levensgevaarlijke situaties kan leiden. Rijkswaterstaat onderscheidt twee soorten slagboomduikers: voetgangers, fietsers, scooterrijders of auto’s die de signalen per abuis hebben gemist, en degenen die het doelbewust doen.

Voor de 450 brug- en sluiswachters van Rijkswaterstaat is het telkens enorm schrikken als iemand de alarmsignalen negeert. Maar er kan ook materiële schade ontstaan. Volgens Suzanne Maas van Rijkswaterstaat raakt wekelijks minstens één slagboom onherstelbaar beschadigd door toedoen van een slagboomduiker.

Slimme camera’s in combinatie met kunstmatige intelligentie moeten uitkomst bieden. Dit jaar is computersoftware succesvol getraind in het detecteren van fietsers, auto’s en andere bewegende objecten op bruggen. Komend jaar wordt het systeem voor het eerst op een echte brug getest, zegt Karin de Jong, projectleider veiliger en slimmer bedienen. Het gaat daarbij om de Biesboschsluis in Werkendam.

Ernstige ongevallen

Bij succes worden de eerste bruggen van Rijkswaterstaat vanaf 2024 met slimme camera’s uitgerust en de jaren erna de rest. De volgende stap is om camera’s van warmtesensoren en lichtdetectie (lidar) te voorzien. De Jong legt uit dat dit nuttig kan zijn in donkere omstandigheden: ,,Donker geklede personen die in de schaduw staan, worden moeilijk herkend. Verschillende technologieën kunnen elkaar versterken.”

Volledig scherm © Arie Kievit

De veiligheid van bruggen staat bij Rijkswaterstaat al jaren hoog op de agenda, maar is toegenomen na een aantal ernstige ongevallen. Vorige maand viel een 28-jarige fietser in Haarlem van een opengaande brug op het wegdek. Hij raakte ernstig gewond. In Zaandam ging het eerder twee keer mis. In 2015 kwam daar zelfs een 57-jarige vrouw om het leven. Zij fietste de brug op toen de lichten al knipperden, maar de bomen nog niet daalden. Ze viel vijftien meter naar beneden, de brugwachter zag haar over het hoofd.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde in 2019 dat de veiligheid van op afstand bestuurbare bruggen in Nederland tekort schiet. Zo miste een landelijk uniforme standaard voor de inrichting, gebruikseisen en bediening van zulke bruggen. Die standaard kent Rijkswaterstaat nu wel. Veel bruggen voldoen er al aan of worden er naar omgebouwd.

Volledig scherm Rudi Adam, nautisch adviseur bij Rijkswaterstaat in Terneuzen. © Arie Kievit

Vrijwel elke keer als de brugwachters van Rijkswaterstaat één van de 200 bruggen willen openen, proberen er voetgangers, fietsers, scooters en automobilisten alsnog de overkant te halen. Levensgevaarlijk, zo weten brugwachter Nelleke van Komen en supervisor Rudi Adam.