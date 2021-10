Snelheidsboetes in Duitsland vanaf volgende maand verdubbeld

De opnieuw opgelaaide discussie over het invoeren van een maximumsnelheid op alle snelwegen in Duitsland is van de baan, maar de boetebedragen gaan vanaf volgende maand wel op de schop. Wie met de auto of motor in Duitsland tot 20 kilometer per uur te hard rijdt, betaalt straks twee keer zoveel als voorheen. Enorm afschrikwekkend zijn de nieuwe boetebedragen echter niet. Wanneer je binnen de bebouwde kom tot 10 kilometer per uur te hard rijdt, bedraagt de boete binnenkort 30 euro, terwijl dat nu nog maar 15 euro is.