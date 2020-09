Snelheidscontrole levert geld op voor de straat

Een ‘omgekeerde flitspaal’, dat is misschien nog wel de beste omschrijving. Iedere automobilist die zich netjes aan de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur houdt, zorgt ervoor dat het bedrag in de digitale spaarpot meteen met vijf eurocent oploopt. ,,Het is een proef”, benadrukt gedeputeerde Harry van der Maas. Hij stelde de Safety Safe woensdag officieel in gebruik. ,,We gaan kijken of dit helpt om de snelheid structureel omlaag te brengen.”